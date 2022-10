Funcionários do Botafogo foram assaltados em frente ao Hotel Hilton - Reprodução

Publicado 27/10/2022 12:51

Rio - Apesar da vitória por 2 a 1 sobre o Bragantino, no Nilton Santos, nem só de alegria foi feita a noite da última quarta-feira para o Botafogo. Após a partida, dois membros do departamento de futebol do Glorioso sofreram um assalto à mão armada na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. As informações são do site "Fogãonet".

O crime ocorreu próximo ao Hotel Hilton, que é utilizado pelo Botafogo como concentração para os jogos disputados em casa. Os bandidos conseguiram levar carros e pertences dos dois funcionários, que não se feriram.

A situação incomodou o Botafogo, que já estava preocupado com a segurança na região. A expectativa é que o local volte a ser protegido para a delegação.



O Botafogo volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, no Estádio Nilton Santos.