Novo presidente, Leonardo Lopes, classificou como um erro primário do departamento de futebol o episódio na inscrição dos últimos reforços Anderson Stevens / Sport Club do Recife

Publicado 28/09/2021 16:50

Recife - Não bastasse a amargar a pior campanha do clube na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o Sport, penúltimo colocado, com 17 pontos, oficializou a destituição da diretoria de futebol nesta terça-feira. A demissão em massa foi motivada após o grotesco erro do departamento na inscrição de reforços para a Série A. A trapalhada impedirá a utilização dos quatro últimos contratados:

Saulo, Jeferson, Nicolás Aguirre e Vander Vieira.

"Atividades tão rotineiras, chama a atenção que tenha acontecido em episódios recorrentes, simples. Isso chamou a atenção. A gente vai intervir para que isso não aconteça mais. Porque é inadmissível", disse o presidente do clube, Leonardo Lopes.

Para piorar a situação, o Leão corre o risco de perder pontos pela escalação irregular do zagueiro Pedro Henrique. Com quatro jogos disputados pelo Sport, o reforço contratado ao Internacional já teria atingido o limite de sete jogos pelo ex-clube. Na prática, ele entrou em campo cinco vezes, mas recebeu dois cartões amarelos no banco. Portanto, a punição pode ser configurada como participação.

"Os advogados estão trabalhando para que a gente possa evitar perda de pontos para o clube. Seria uma coisa de proporções inimagináveis. Se for confirmado, o atleta não vai mais poder entrar em campo para que a gente não fique com risco de ter esse acontecimento em sequência", disse Lopes ao 'ge'.

Há oito rodadas sem vencer, o Leão ocupa o 19º lugar, com 17 pontos. A campanha já é igual à do Brasileiro de 2009 do Rubro-negro como a pior da equipe na história do Brasileiro, ano em que o clube foi rebaixado como lanterna. Hoje, a chance de queda é 88%, de acordo com o 'Infobola'.