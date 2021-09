Presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho - Divulgação

Publicado 09/09/2021 17:00 | Atualizado 09/09/2021 17:00

Rio - O presidente do Atlético-MG, Sérgio Coelho, se pronunciou em Belo Horizonte, após uma reunião com a prefeitura da capital mineira para abordar o possível retorno dos jogos no Brasileirão. O mandatário afirmou que o Galo conseguiu a liminar do STJD para ter público em jogos da Série A, porém, só vai utilizar, caso o Flamengo faça o uso da mesma determinação judicial no jogo contra o Grêmio no próximo dia 19.

"O Flamengo conseguiu a liminar para ter jogos, junto ao STJD. Imediatamente, nós também conseguimos. Não faremos uso da liminar se o Flamengo não fizer o uso também. Se o Flamengo jogar, deixei claro na reunião, o Atlético vai usar o mesmo direito", afirmou em entrevista ao portal "globoesporte.com".



O mandatário justificou a tomada de decisão por conta da luta pelo título do Brasileiro. No momento, o Atlético-MG lidera a competição, porém, o Flamengo é um dos fortes candidatos à taça da competição.

"Por questão de isonomia, porque Flamengo, Atlético e Palmeiras, como Bragantino e Fortaleza, são os que brigam pelo Brasileiro. Atlético e Flamengo estão brigando pela Copa do Brasil, Libertadores. A gente espera que o Flamengo não faça uso e respeite o que foi combinado no arbitral", disse.