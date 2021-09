Mineirão poderá receber público novamente - Reprodução

Publicado 09/09/2021 16:39

Belo Horizonte voltará a pode receber público em seus estádios. Depois de cancelar a liberação de torcida após os jogos de Atlético-MG e Cruzeiro não respeitarem os protocolos em agosto, o prefeito da capital mineira, Alexandre Kalil, voltou atrás e anunciou que será possível a capacidade de 30% de público nos estádios.

A decisão aconteceu após uma reunião entre Kalil e representantes da Atlético-MG, Cruzeiro, América-MG e da administradora do Mineirão. Foi acordado que, para a reabertura dos estádios ao público, haverá um protocolo sanitário mais rígido do que o anterior, baseado no modelo da Copa do Mundo. Com isso, ruas no entorno serão fechadas e somente torcedores com ingressos poderão passar pelas barreiras. E haverá venda de bebida alcoólica, sob o argumento de evitar aglomeração do lado de fora.



"Nós estamos tentando aprimorar, tentando chegar com muita humildade num denominador que ninguém pode ter culpa. Nós estamos tentando, todo mundo remando para o mesmo lado", afirmou Kalil.

Entre os 19 clubes que foram contrários à presença de público nos jogos do Flamengo na Copa do Brasil e no Brasileiro, o Atlético-MG poderá ter torcedores na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, no dia 28.



Foi pela competição sul-americana que o Galo jogou para cerca de 17 mil pessoas contra o River Plate, nas quartas de final. Naquele jogo no Mineirão, o desrespeito aos protocolos, com aglomeração e outras falhas, irritou o prefeito de Belo Horizonte. Alguns dias depois, os problemas voltaram a acontecer no duelo do Cruzeiro pela Série B, o que fez Kalil voltar a vetar a abertura dos estádios até hoje.