Astro do Barcelona, o pivÎ Ferrão, de 30 anos, detém o título de melhor jogador de futsal do mundo na atualidade - Douglas Pingituro/CBF

Publicado 09/09/2021 16:29

Vilnius, Lituânia - Agora é à vera. Pentacampeã do mundo, a seleção brasileira desembarcou na tarde desta quinta-feira em Vilnius, na Lituânia, para a disputa da Copa do Mundo de Futsal. Com estreia marcada para segunda-feira, às 14h, contra o Vietnã, o Brasil três dias de treinamentos para realizar os últimos ajustes e se preparar para a maratona que vem a seguir.

Afinal, a delegação, que está na capital da Lituânia, percorrerá mais 336km de ônibus rumo a Palanga, que será a base ao longo da fase de grupos da competição. Na cidade, está previsto o primeiro treinamento após o período de dez dias de preparação na Polônia, onde a Seleção disputou quatro amistosos.

No grupo D, o Brasil tem como concorrentes, além do Vietnã, Panamá e República Tcheca. Eleito duas vezes o melhor jogador de futsal do mundo pela Fifa, o pivô Ferrão, de 30 anos, é uma das apostas da Seleção. Astro do Barcelona, o catarinense encerrou a série de amistosos na Polônia com cinco gols em quatro jogos.



"A expectativa para a Copa do Mundo é grande, sabíamos que seriam amistosos difíceis, principalmente os dois últimos (contra a Sérvia). E não foi diferente. A gente ganhou o outro jogo apertado e nesse a gente criou bastante ocasiões, mas não conseguiu converter os gols. Mas acho que é bom passarmos por isso agora, porque é o momento mesmo da gente treinar e se preparar para as situações que vamos encontrar. Agora é tentar evoluir cada vez mais, que daqui para frente não tem mais margem para erro", disse o camisa 11 ao site da CBF.