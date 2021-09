Presidente Romildo Bolzan não descarta possibilidade do Grêmio não entrar em campo contra o Flamengo - Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Rio - Nesta quinta-feira (9), em entrevista ao programa "Seleção SporTV", o presidente do Grêmio, Romildo Bolzan, afirmou que estuda a possibilidade de não entrar em campo no confronto contra o Flamengo, no Maracanã, pelo jogo da volta, na Copa do Brasil. O dirigente cobra reciprocidade do Rubro-negro, já que o jogo de ida, na Arena, foi realizado com os portões fechados.

"O Grêmio está examinando, à luz do regulamento e das consequências, que possa não entrar em campo. Mas essa é uma situação que estamos examinando para ver todas as consequências", falou Bolzan, que criticou a liminar que permite ao Flamengo colocar público em seus jogos", disse Romildo Bolzan, ao "Seleção SporTV".

"A posição do Grêmio é a isonomia, da equidade, da igualdade, daquilo que significou o compromisso assumido no início do campeonato, e que foi aderido pelo protocolo de retorno. Nós fizemos a nossa parte, organizamos a nossa parte, cumprimos o nosso jogo e agora estamos aguardando a reciprocidade", completou o presidente do Grêmio.

Por fim, o presidente do Grêmio ressalta que há um acordo entre os 20 clubes da Série A, de coordenar o retorno de público aos estádios de forma conjunta.

"É um acordo formal. Ele ratifica o regulamento da competição e também coloca outras situações que são 'inovatórias'. Depois veio o protocolo também, em relação à volta do público, que acabou fazendo parte também do regulamento da competição. O que nós estamos falando aqui é ata formalizada, assinada, ajustada em Assembleia Geral. Ele ficou ajustado com efeito de lei", destaca Romildo Bolzan.

"Nós queremos que o público retorne, essa que é a verdade, mas temos que ter maturidade suficiente de organizar minimamente um consenso, um grande debate nacional para influenciar em todas as praças que tem a Série A", concluiu o dirigente ao "Seleção SporTV".