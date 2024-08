Troféu do Brasileiro - Divulgação / CBF

Publicado 05/08/2024

Rio - De volta à liderança do Brasileiro, o Botafogo aparece com o clube que tem mais chances de conquistar o título. O Alvinegro aparece com 42% de possibilidades matemáticas, de acordo com informações do portal "Infobola", do matemático Tristão Garcia. Com três pontos a menos e com um jogo por fazer, o Flamengo vem logo atrás com 24%.

Outros quatro clubes têm chances de levar a Taça. O Cruzeiro aparece com 19% e alimenta boas possibilidades. Depois, o Fortaleza conta com 9%. Fechando a lista, o bicampeão Palmeiras tem 4% e o São Paulo 2%.



Na luta contra o rebaixamento, o Fluminense melhorou sua situação, mas continua na zona de rebaixamento. O Tricolor conta com 41% de risco de jogar a Série B no ano que vem. Em situação mais complicada está o Atlético-GO com 97%, o Cuiabá tem 60% e o Corinthians aparece com 57%. Fora do Z-4, o Vitória corre o mesmo risco que o Tricolor: 41%.



Após mais um tropeço, o Vasco está com 16% de possibilidades de ser rebaixado. Correndo mais risco estão: Grêmio com 28% e Juventude com 26%. O Internacional, apesar de estar em 16º lugar, tem apenas 16 jogos e por isso aparece com 13%. Ainda com risco considerável temos o Criciúma com 10%. Em situação menos preocupante vemos Bragantino com 4%, Atlético-MG e Athletico-PR com 3% e o Bahia com 1%.