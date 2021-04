Rodrigo Caio Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 09/04/2021 15:43

Rio - O Flamengo já tem um desfalque para a estreia da Libertadores de 2021: o zagueiro Rodrigo Caio. Como foi expulso no jogo da volta das oitavas de final em 2020, contra o Racing, o defensor terá que cumprir a suspensão diante do Vélez, no dia 21 de abril. O Jornal O Dia entrou em contato com a Conmebol, que confirmou que o defensor não poderá estar em campo.

A partida contra os argentinos será fora de casa. O Flamengo é o cabeça de chave do Grupo G e além do Vélez, vai enfrentar a LDU, do Equador, e o Unión La Calera, do Chile. A Libertadores de 2021 será história para o clube carioca. Pela primeira vez na história, o Rubro-Negro vai disputar o torneio pela quinta vez consecutiva.

Campeão da Libertadores pelo Flamengo em 2019, Rodrigo Caio foi um dos destaques daquela competição, sendo inclusive escalado para a seleção do torneio do jornal "El País". Na temporada passada, o Rubro-Negro foi eliminado nas oitavas de final. O zagueiro só entrou em campo em três dos oito jogos que o clube carioca fez na edição do torneio.