Manuel Cuesta está na mira do Flamengo e do Internacional Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 13/04/2021 08:57

Após contratar o volante paraguaio Fabrizio Peralta, de 18 anos, o Flamengo segue monitorando o mercado sul-americano em busca de novas promessas para reforçar o Sub-20 ou até mesmo o elenco profissional no futuro. A bola da vez é o meia-atacante colombiano Juan Manuel Cuesta, de 19 anos, do Independiente Medellín, da Colômbia.



Porém, o Flamengo não é o único clube brasileiro interessado na promessa colombiana. Segundo o agente do jogador, Fabrizio Zampatti, o Internacional também tem a intenção de contratar o jogador.

"Há uma proposta de Flamengo e Inter, do Brasil. Mas ainda não tem nada resolvido, está só no começo e sinceramente não há muito para contar. Estamos esperando para ver como vai se desenrolar com o passar dos dias", disse Fabrizio Zampatti.

Ao ser questionado por mais detalhes das propostas de Flamengo e Internacional, o representante de Cuesta preferiu não se aprofundar no assunto, mas disse que Cuesta ficou animado com a chance de atuar no futebol brasileiro.

"Não acho oportuno revelar detalhes das propostas, sobretudo porque está no começo das conversas e não tem nada de concreto para falar. Tem que esperar o desenrolar das negociações. No mais, não tem muito o que dizer. Ele está encantando com a possibilidade de jogar no Brasil. Vamos vendo como vão se desenrolando os fatos, visto que o futebol é dinâmico, podem mudar em dias.", finalizou o agente.

A reportagem procurou as diretorias das categorias de base de Flamengo e Internacional, mas, até o momento, não obteve resposta.

Promessa do futebol colombiano, Cuesta tem passagens pela Seleção de base do seu país e ostenta participações no Sul-Americano Sub-15, em 2017, e Sub-17, em 2019. A sua primeira temporada foi pelo Independiente Medellín foi em 2019. Ao todo, ele tem 32 jogos pela equipe colombiana.