Moss no meião do Flamengo Alexandre Vidal/Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 15/04/2021 13:48 | Atualizado 15/04/2021 13:49

A empresa Moss, que fechou parceria com o Flamengo para estampar marca no meião dos uniformes do masculino e feminino até dezembro, cumpriu o que estava em contrato e pagou à vista R$ 3,6 milhões para ter o direito de exibir a imagem na propriedade do uniforme rubro-negro até dezembro de 2021.

Segundo apurou a reportagem, o acordo entre Flamengo e Moss previa pagamento à vista dez dias após a aprovação no Conselho de Administração, que aconteceu no dia 9 de abril. Ou seja, até o dia 19, o montante tinha que cair na conta do clube. E aconteceu da seguinte forma: R$ 2 milhões na última quarta-feira e R$ 1,6 milhões nesta quinta-feira.

Publicidade

A estreia da Moss no uniforme do Flamengo aconteceu no último na final da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, no Mané Garrincha.