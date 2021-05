Gerson Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Publicado 14/05/2021 16:05 | Atualizado 14/05/2021 16:05

O Flamengo está perto de perder um dos seus principais jogadores do elenco, o meia Gerson. Nas últimas horas, o Olympique de Marselha, da França, equipe que tem Jorge Sampaoli no comando técnico, fez uma proposta oficial ao Rubro-Negro para tentar tirar o jogador do Rubro-Negro carioca.

As cifras, 25 milhões de euros, cerca de R$ 160 milhões de reais, mexeram com os dirigentes cariocas, que estão analisando a oferta e estão conversando com os representantes do atleta. A informação foi publicada primeiramente pelo site Globoesporte.com e confirmada pela reportagem do Jornal O Dia.



Quem está na negociação representando o Olympique de Marselha é o ex-jogador Tulio de Mello, quem, inclusive, participou das tratativas entre Flamengo e Montpellier, clube que Thuler, jovem promessa rubro-negra, irá defender a partir de julho.



O Flamengo entende que Gerson é peça fundamental para as pretensões da equipe, mas o valor ofertado pelo Olympique de Marselha faz com que o clube bata a meta estabelecida para receita em venda de jogadores na temporada 2021, que é de R$ 168 milhões.