Rodrigo Muniz Marcelo Cortes / Flamengo

Por Venê Casagrande

Publicado 20/05/2021 10:28

Rio - O Flamengo está próximo de acertar a venda de Rodrigo Muniz ao Genk, da Bélgica. Entre os dois clubes já há um acordo financeiro, mas agora o Rubro-Negro busca um denominador comum com o Desportivo Brasil, time que detém 50% dos direitos econômicos do atacante.

A (quarta) proposta do Genk ao Flamengo por Muniz foi de 2,5 milhões de euros à vista + 1,5 milhões de euros nove meses depois da assinatura e duas parcelas de 500 mil euros caso o atacante bata metas em contrato, que é jogar 20 partidas como titular nas duas primeiras temporadas. A operação, portanto, pode chegar a 5 milhões de euros, 33 milhões de reais pela cotação atual.

Publicidade

O Genk adquiriria 100% dos direitos do atacante, e o Flamengo quer que o Desportivo Brasil abra mão de 20% e fique com "apenas" 30 % do valor, algo que deve acontecer em breve. Então, o montante, caso chegue a 33 milhões de reais, ficaria dividido da seguinte maneira:

- Flamengo com 23,1 milhões de reais

Publicidade

- Desportivo Brasil com 9,9 milhões de reais

*Flamengo ainda teria direito a 20% de "mais valia" em uma futura venda de Rodrigo Muniz.

Publicidade

As próximas horas serão decisivas e a qualquer momento o negócio pode ser sacramentado. A reportagem entrou em contato com Dimitri De Condé, dirigente do Genk, que confirmou as tratativas, mas disse que não podia dar mais detalhes.

VALORIZAÇÃO NAS MÃOS DE CENI

Publicidade

Um dos fatores primordiais para a valorização do atleta está ligado à mudança no comando técnico. Contratado pelo Flamengo em novembro de 2020, Rogério Ceni chegou ao clube e, nos primeiros dias, fez um pedido à diretoria: o retorno de Rodrigo Muniz, que estava emprestado ao Coritiba. A cúpula rubro-negra atendeu e solicitou a volta do atacante.

A partir desse momento, Rodrigo Muniz iniciou o seu processo de evolução e, consequentemente, de valorização no mercado da bola. Ceni tratou de lapidar e dar oportunidades à joia, destaque nas categorias de base pelo bom poder de finalização e a alta quantidade de gols.

Publicidade

Os números depois do retorno a pedido de Rogério Ceni ilustram bem a evolução de Rodrigo Muniz.

Pelo Flamengo, no geral, Muniz tem 20 jogos e balançou as redes seis vezes. Desde que retornou do empréstimo, foram 17 e cinco, respectivamente, ou seja, 85% dos jogos e quase 100% dos gols foram sob comando de Rogério Ceni.

Publicidade

Com a iminente saída do centroavante, outro jovem atacante deve ser mais observado por Ceni: Mateus Lima, também chamado de Mateusão. Destaque na base, o garoto de 17 anos, inclusive, entrou em campo em dois jogos do Flamengo no Carioca, ambos contra Portuguesa.