Convidados rubro-negros marcaram presença no jogo de ida da final do Carioca Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 20/05/2021 17:08

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a Ferj, solicitou ao Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, a autorização para que haja a presença de convidados no Maracanã para assistir à final do Carioca entre Flamengo e Fluminense, no sábado, às 21h05.

No documento em que a reportagem teve acesso em primeira mão, a Ferj diz que "como convidados entende-se patrocinadores, autoridades públicas, civis, militares, governamentais, dirigentes de emissora detentora dos direitos de transmissão, dentre outros diretamente ligados à sustentabilidade da cadeira produtiva do campeonato".

A Ferj solicitou ao Secretário Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, Daniel Soranz, a presença de convidados no Maracanã para assistir à final do Carioca entre Flamengo e Fluminense, no sábado, às 21h05. pic.twitter.com/VXwR2nKddY — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 20, 2021

O assunto deu polêmica no jogo de ida da final, no último sábado, porque os dois clubes tiveram direito a convidados na arquibancada do Maracanã. O Fluminense, por ser contra o retorno de torcida aos estádios nesse momento da pandemia da Covid-19, abriu mão. O Flamengo, a favor do retorno de público, utilizou os cerca de 150 convites.

Após a partida, convidados rubro-negros discutiram com jogadores e membros da diretoria tricolor. Caso a Prefeitura autorize a presença de convidados no sábado, a tendência é que o Fluminense abra mão novamente, e o Flamengo utilize toda a carga.

Imagens do que aconteceu no corredor de acesso após o jogo entre Fluminense e Flamengo. No registro dá para ver que muitos que estão no meio da confusão não fazem parte da comissão técnica e/ou diretoria. pic.twitter.com/drzF9WeuAv — Venê Casagrande (@venecasagrande) May 16, 2021