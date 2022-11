Lukaku viajou para o Catar mesmo com lesão na coxa esquerda - Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

Publicado 20/11/2022 11:37

O centroavante Romelu Lukaku está fora dos dois primeiros jogos da Bélgica na Copa do Mundo do Catar. Segundo a imprensa belga, o jogador não se recuperou de lesão na coxa esquerda , e será desfalque nas partidas contra Canadá e Marrocos. Além disso, não há garantia de que ele atuará no terceiro e último confronto da fase de classificação contra a Croácia.

Lukaku sofreu a lesão em um treino pela Inter de Milão em agosto, chegou a retornar após recuperação de dois meses, atuou duas vezes e voltou a sentir o problema. A situação deixou o atacante fora de 14 dos 19 jogos pela equipe italiana. Nas cinco partidas disputadas, ele marcou dois gols.

Agora, o titular do técnico Roberto Martínez preocupa sobre seu futuro da seleção belga no Mundial. A Bélgica estreia na Copa na quarta-feira (23) diante do Canadá. As equipes disputarão o segundo jogo do Grupo F neste dia, às 16h (horário de Brasília). O primeiro será entre Marrocos e Croácia, às 7h.