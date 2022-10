Lukaku, da Inter de Milão, sofreu nova lesão e preocupa a Bélgica para a Copa do Mundo - MIGUEL MEDINA / AFP

Lukaku, da Inter de Milão, sofreu nova lesão e preocupa a Bélgica para a Copa do Mundo MIGUEL MEDINA / AFP

Publicado 31/10/2022 13:23

O centroavante Lukaku, da Inter de Milão, da Itália, sofreu uma nova lesão. O jogador, de 29 anos, está fora da lista de relacionados para a partida contra o Bayern de Munique, nesta terça-feira (1), pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

"Lukaku passou por exames médicos na Clínica Humanitas, em Rozzano, esta manhã, destacando uma distensão na cicatriz miocárdica do bíceps femoral da coxa esquerda. A condição do jogador será avaliada novamente nos próximos dias", disse o comunicado da Inter de Milão.

Lukaku retornou para a Inter de Milão nesta temporada, mas sofreu uma lesão logo nos primeiros jogos e ficou dois meses fora dos gramados. Ele retornou na última semana, mas voltou a sentir um novo problema após duas partidas.

Na atual temporada, Lukaku soma cinco partidas e dois gols pela Inter de Milão. Com tantos problemas de lesão, o jogador se tornou uma preocupação para a Bélgica. O jogador corre risco de ficar de fora da convocação para a Copa do Mundo do Catar.