Casemiro é destacado por Erik ten Hag no UnitedFoto: AFP

Publicado 31/10/2022 11:12

Ex-jogador do Real Madrid, Casemiro está construindo sua primeira temporada no Manchester United. Reserva do treinador Erik ten Hag nos seis dos sete primeiros jogos, o volante conquistou seu espaço e vive uma sequência de oito partidas como titular. À "Sky Sports", o técnico rasgou elogios ao brasileiro.

"Para mim, ele é brilhante. Você pode ver por que ele ganhou cinco troféus da Liga dos Campeões. Isso é visto em cada partida, cada treino, e acho que ele só vai melhorar", disse.

Contratado pelo Manchester United em agosto deste ano, o volante deixou uma história de sete anos no Real Madrid. Ele atuou em 336 partidas, marcou 31 gols e deu 29 assistências. Durante esse tempo, ele conquistou 18 títulos, sendo cinco da Liga dos Campeões, três da La Liga, três Mundiais de Clubes, três Supercopas da Uefa, três Supercopas da Espanha e uma Copa do Rei.