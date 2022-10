Pai de Neymar vota ao lado da mãe - Reprodução

Publicado 30/10/2022 17:45

Rio - O pai de Neymar votou na tarde deste domingo, em Santos, ao lado de sua mãe, Berê. O pai do craque da seleção brasileira voltou a demonstrar seu apoio a Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição que disputa o segundo turno com Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Pai (@neymarpai_) "Feliz por ter votado 22 acompanhado de minha mãe. Uma honra Deus permitir que ela faça sua parte", escreveu o pai de Neymar no Instagram.

Assim como o pai, Neymar tem dado seu apoio a Bolsonaro no segundo turno. Nas últimas semanas, o atacante fez postagens nas redes sociais a favor do atual presidente e chegou a participar de uma live com ele.