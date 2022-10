Vinicius Junior fez o gol do Real Madrid em empate - AFP

Publicado 30/10/2022 15:00

Espanha - O Real Madrid deixou o Barcelona encostar na briga pela liderança do Campeonato Espanhol. O time do técnico Carlo Ancelotti cedeu o empate por 1 a 1 com o Girona, neste domingo, no Santiago Bernabéu, e a diferença entre os maiores rivais na tabela de classificação é de apenas um ponto.

Com o resultado, o Real Madrid conheceu o seu segundo tropeço em 12 jogos. No entanto, ainda continua invicto. O time merengue tem 32 pontos, na liderança do Espanhol, contra 31 do Barcelona, que derrotou o Valencia, por 1 a 0, no último sábado.

O Girona, por outro lado, não vence há sete partidas. O último triunfo foi no dia 9 de setembro, quando bateu o Valladolid por 2 a 1. A campanha irregular na tabela: dez pontos. O Sevilla, primeiro dentro da zona de rebaixamento, também tem dez.

Sob a batuta dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrygo, o Real Madrid entrou em campo bombardeando o Girona e criou inúmeras oportunidades de gol. A melhor chance ocorreu aos 22 minutos, quando Rodrygo recebeu de Valverde e mandou na trave.

Mas o Girona não ficou apenas esperando e assustou o Real Madrid aos 37 minutos. Gazzaniga colocou a bola para Fernández, que ganhou de Carvajal e tocou para Herrera. De primeira, o volante carimbou o travessão de Courtois.

No segundo tempo, o Real Madrid demorou a engrenar e coube a Vinícius Júnior o fardo de abrir o marcador. Aos 24 minutos, o brasileiro recebeu de Valverde na pequena área e só deslizou para marcar. O segundo poderia ter saído com Asensio, mas Gazzaniga defendeu.

O mesmo Asensio colocou a mão na bola, dentro da área, logo depois e viu um pênalti ser marcado a favor do Girona. Aos 34 minutos, Stuani foi para a cobrança e empatou. O Real Madrid tentou um abafa no fim, chegou a marcar com Rodrygo, porém, o lance acabou sendo anulado pela arbitragem, que deu falta do brasileiro.

Antes do apito final, no entanto, Toni Kroos fez uma dura falta em Aleix García e acabou expulso. Com um homem a menos, o Real Madrid viu o ímpeto cair e acabou aceitando o empate.

Ainda neste domingo, o Osasuna chegou aos 20 pontos, ao derrotar o Valladolid, que tem 14 pontos, por 2 a 0. O jogo foi realizado no estádio Reyno de Navarro. Os gols foram de Ávila e Moisés Gomez.