Bruno Guimarães é o grande destaque do Newcastle na temporadaDivulgação/Newcastle United

Publicado 30/10/2022 14:48

Um dos jogadores mais pretendidos para a próxima janela de transferências, o meio-campista Bruno Guimarães entrou na mira do Barcelona, que pretende entrar firme na briga pela contratação do brasileiro. A informação é do jornal "Daily Star".

Principal astro da campanha do Newcastle na Premier League, o Barcelona está contando com a saída de Frenkie De Jong para o Manchester United, por isso, pretende substitui-lo com o brasileiro. O clube catalão estaria disposto a desembolsar cerca de R$ 370 milhões, cerca de R$ 155 milhões acima do que o Newcastle desembolsou para comprá-lo do Lyon em 2021.

O Barcelona, no entanto, não é o único interessado que pretende realizar propostas por Bruno na próxima janela de transferências. Chelsea, Real Madrid e Liverpool devem, sim, formalizar propostas ao Newcastle em janeiro.

Muito querido pela torcida do Newcastle, a saída de Bruno Guimarães será bem dificultada pelo clube inglês. A equipe já está ciente do intenso interesse do mercado europeu no atleta, e a diretoria já está planejando oferecer uma grande renovação contratual para segurar o brasileiro.