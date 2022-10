Carlo Ancelotti - AFP

Carlo AncelottiAFP

Publicado 30/10/2022 13:40

Rio - O atacante Vinicius Junior, de 22 anos, é um dos principais destaques do Real Madrid. Porém, o clube espanhol também fez um grande investimento em outro jogador revelado pelo Flamengo que não deu retorno ainda: trata-se do atacante Reinier. Em entrevista coletiva, o treinador Carlo Ancelotti elogiou o jogador, que defende o Girona atualmente.

"Tem qualidade. Fez a pré-temporada com a gente e, para mim, é um meia que tem qualidade, "box to box" (área a área). Até o momento, creio que não foi capaz de mostrar seu melhor nível. Existem jogadores que são capazes de mostrá-lo antes, por questão de característica, e outros depois. Temos exemplos de jogadores que explodiram aos 30. Ele tem qualidade para jogar num time de nível grande". disse.

Reinier fez parte do elenco do Flamengo em 2019 e deixou o clube carioca rumo ao Real Madrid após os títulos do Brasileiro e da Libertadores. O clube espanhol desembolsou cerca de 30 milhões de euros pelo jogador.

Campeão olímpico pela seleção brasileira em Tóquio, o jogador, de 20 anos, foi emprestado ao Borussia Dortmund e não teve sucesso no clube alemão. No começo da temporada atual, Reinier acabou sendo novamente emprestado, desta vez ao Girona, da Espanha.