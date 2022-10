Thiago Silva - AFP

Publicado 30/10/2022 11:17 | Atualizado 30/10/2022 12:19

Rio - O momento positivo de jogadores do setor ofensivo da seleção brasileira como Vinicius Junior, Neymar, Richarlison e Raphinha vem animando os torcedores na busca pelo hexa. Porém, considerado um dos pilares de sustentação da equipe de Tite, o setor defensivo acendeu um alerta na rodada europeia deste fim de semana. O zagueiro Thiago Silva, de 38 anos, titular absoluto da Seleção teve um desempenho muito ruim na goleada do Brighton de 4 a 1 sobre o Chelsea neste sábado.

O zagueiro não teve uma atuação segura e falhou de forma decisiva ao sair jogando errado no primeiro gol do adversários dos Blues. Thiago Silva vive um momento de instabilidade na atual temporada. No total, o brasileiro entrou em campo em 16 jogos e o clube londrino sofreu 17 gols. O brasileiro não balançou as redes em nenhuma vez.

Thiago Silva, de 38 anos, é considerado peça fundamental no grupo de Tite. O zagueiro irá disputar sua quarta Copa do Mundo e caso Daniel Alves não seja convocado será o jogador mais velho do elenco brasileiro. Ele deverá formar dupla com Marquinhos, do PSG.