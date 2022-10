Pablo Marí - Divulgação / Monza

Pablo MaríDivulgação / Monza

Publicado 30/10/2022 15:40

Rio - O zagueiro Pablo Marí, de 29 anos, recebeu alta do hospital que estava internado em Milão, após ter sido esfaqueado. O Monza, atual clube do espanhol, informou a recuperação do defensor, que passou por uma operação nas costas, e que ficará dois meses sem atuar.

"Pablo recebeu alta hospitalar nesta manhã, voltou para casa e agora inicia um período de repouso absoluto. O AC Monza agradece sinceramente ao Professor Osvaldo Chiara e a todos os profissionais do Centro de Trauma do Hospital Niguarda de Milão. Pablo, estamos esperando por você", disse.

Marí foi esfaqueado durante um ataque em um supermercado de um shopping em Assago, na região metropolitana de Milão. De acordo com os relatos da imprensa italiana, duas pessoas atacadas estão em estado grave e foram resgatadas de helicóptero. No total, foram cinco pessoas atacadas e uma acabou morrendo.

Pablo Marí defende atualmente o Monza, da Itália. Esta é a sua segunda temporada no futebol. No ano passado, ele atuou pela Udinese. O zagueiro pertence ao Arsenal, da Inglaterra, e está emprestado à sua equipe atual.

Até então pouco conhecido no Brasil, Pablo Marí chegou ao Flamengo na metade da temporada de 2019. O zagueiro formou ao lado de Rodrigo Caio uma grande dupla de defesa e conquistou os títulos do Brasileiro e da Libertadores naquele ano. Logo depois acabou negociado com o Arsenal.