Raphinha - AFP

RaphinhaAFP

Publicado 30/10/2022 16:20

Rio - Um dos principais reforços do Barcelona para a temporada atual, Raphinha está passando por um período de irregularidade no clube catalão. E de acordo com informações do jornal espanhol "Sport", o problema teria a ver com a seleção brasileira. O atacante estaria focado demais na disputa da Copa do Mundo e por conta disso deixando as partidas do Barça de lado.

Raphinha foi a contratação mais cara do Barcelona para a temporada atual. O clube espanhol desembolsou cerca de 58 milhões de euros para tirar o jogador do Leeds United. No total, o brasileiro entrou em campo em 14 jogos, fez apenas um gol e deu apenas uma assistência.

Na seleção brasileira, Raphinha vive um grande momento e vem sendo titular da equipe de Tite. No total, o atacante entrou em campo em 11 partidas pela equipe pentacampeã, fez cinco gols e deu quatro assistências.