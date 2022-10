Rodrigo Capelo fará cirurgia e ficará afastado por duas semanas - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 31/10/2022 12:04

O jornalista Rodrigo Capelo, da Globo, usou as redes sociais nesta madrugada para externar um problema de saúde que tem vivido nos últimos anos. O profissional falou que tem sofrido com apneia do sono, já em estado grave. O especialista em negócios do esporte ainda revelou que passará por uma cirurgia delicada nesta segunda-feira.

"Não sou de falar muito da minha vida pessoal, principalmente sobre a parte problemática, mas tive de voltar a São Paulo pra fazer uma cirurgia, ficarei afastado do trabalho por algumas semanas. (...) Um ano atrás, descobri que estou com apneia, já em estado grave (...) Do começo da pandemia para cá, também passei a ter insônia. Nunca fui de dormir e acordar cedo, mas comecei a ter sono só por volta das 4 ou 5 da manhã", iniciou Capelo.

"Venho lidando com vários sintomas decorrentes desse quadro: tonturas, dores de cabeça, cansaço, problemas no ouvido. (...) E, de junho para cá, comecei a ter o seguinte episódio. Durmo às 5 da manhã, tenho uns 15 ou 20 minutos de sono e acordo em pânico, com coração disparado, dores de cabeça, ouvido latejando, calafrios, dor no peito. Achei que estava morrendo, mas não era infarto, nem nada do tipo", completou o jornalista da Globo.

A apneia do sono é um distúrbio em que a pessoa para de respirar várias vezes enquanto dorme e acorda de forma súbita. O jornalista ainda revelou que usa um aparelho para dormir, desde agosto do ano passado, para reduzir a apneia. Na cirurgia, Capelo vai quebrar o maxilar, para puxá-lo para a frente e abrir mais espaço no nariz.