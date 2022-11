Torcedor flagra Vinícius Júnior treinando de titular no Catar - Reprodução

Publicado 22/11/2022 07:33 | Atualizado 22/11/2022 16:06

Catar - Restando dois dias para a estreia do Brasil na Copa do Mundo, o técnico Tite segue fazendo mistério sobre o time titular. No entanto, os planos do treinador de esconder a escalação foram frustrados. Uma espécie de "penetra", que teve acesso ao estádio Grand Hamad, onde o Brasil está realizando seus treinos no Catar, flagrou Vinícius Júnior treinando entre os titulares na atividade da última segunda-feira. Na imagem, o meia Fred também aparece, mas entre os reservas.



Os dois jogadores eram as grandes dúvidas no time que começará a partida contra a Sérvia, na próxima quinta-feira, às 16h, no Lusail. Com Fred, Tite teria uma equipe mais cautelosa e com um meio mais marcador. Já a presença de Vini daria ao Brasil um maior poder ofensivo.



A tendência, portanto, é que o time do Brasil na estreia da Copa tenha Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro; Casemiro e Lucas Paquetá; Raphinha, Richarlison, Neymar e Vini Junior.



De olho na Sérvia, o Brasil volta a treinar nesta terça-feira em Doha. Diferente dos últimos dias, os jornalistas não acompanharão nem mesmo os 15 primeiros minutos.