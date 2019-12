Olha, as notícias dos últimos dias me deixaram espantado. Primeiro o Botafogo resolve ficar com Alberto Valentim e Anderson Barros para 2020, algo extremamente sem nexo e que não ajuda em nada o clube nesse processo para virar o Botafogo S.A. Aí, o Palmeiras, um dos dois clubes mais ricos do Brasil, contrata Anderson Barros, que fez péssimos trabalhos no Vasco e no Botafogo, como gerente de futebol. Quem foi o gênio? Até aí tudo bem, o Alvinegro até se safou. No dia seguinte, Valdir Espinosa, um dinossauro do futebol, é o novo gerente do time de General Severiano. O futebol brasileiro, após o exemplo do Flamengo, parecia caminhar para a evolução. Esperávamos caras e ideias novas. Mas o que eu estou vendo neste curto período de tempo é que nada vai mudar. As mesmas figurinhas, os mesmos erros e, possivelmente, os mesmos fracassos. Difícil defender e acreditar em algo assim.



CAPTAÇÃO BEM FEITA

O Flamengo começou a se reforçar para a temporada 2020 com uma contratação visando ao futuro. Thiago, de 18 anos, era do Náutico e foi um dos destaques do time na subida para a Série B do Brasileiro. Enquanto tem gente na Europa tentando trazer grandes nomes, também há um trabalho de captação no Brasil e isso é extremamente importante para um clube do tamanho do Flamengo. Grande fase!



BOLA DE NEVE

Com o dinheiro da premiação do Campeonato Brasileiro bloqueado, o Vasco se vê sem poder para negociar renovações, tanto de Luxemburgo quanto de outros jogadores importantes do elenco, como Oswaldo Henríquez, Guarín e Rossi. A torcida bem que tenta mostrar a força do Cruzmaltino, mas a verdade é que a bola de neve deixada pelo falecido Eurico Miranda parece nunca acabar.





ARMADURA DOS GUERREIROS

O anúncio do Fluminense da troca de fornecedor de material esportivo para a Umbro foi magnífico. A armadura dos guerreiros finalmente está sendo bem confeccionada e com um material de qualidade. Aliás, a beleza também nem se compara. O Tricolor tem as cores mais bonitas do futebol, mas essa camisa está linda demais. Ansioso para ver as próximas!

