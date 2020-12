Por O Dia

Publicado 08/12/2020 00:00

Odair Hellmann deixou o Fluminense. Após receber uma proposta "irrecusável", nas próprias palavras do treinador em nota de despedida, ele sai do Tricolor após um grande trabalho. Estamos falando de um time com folha salarial que não ultrapassa os 5 milhões de reais e está em quinto no Brasileirão, com 39 pontos. Odair sai do Flu garantindo a permanência na Série A, faltando 14 jogos para o fim. Ele sai recebendo cerca de 250 mil reais e irá ganhar, no Al-Wasl, R$ 600 mil. Difícil segurar. Mas ele deixa um elenco com pensamento positivo, bem treinado e capaz de continuar acreditando no próprio potencial. A diretoria manterá Marcão, auxiliar permanente, até o fim da temporada. Marcão, experiente e querido, vai manter a linha de trabalho de Odair. O Fluminense pode até não se manter no topo, mas estará entre os oito colocados e rumo à Libertadores se continuar nessa linha de raciocínio e filosofia. Vai doer, é claro que vai. Agora é aproveitar o legado que Odair deixou no Tricolor.

SOBREVIDA AO PORTUGUÊS

É, pelo visto, Sá Pinto, mesmo depois de duas goleadas e uma eliminação em uma semana, 12 jogos e apenas 2 vitórias à frente do Vasco e com parte do grupo rachado com o treinador, vai continuar no comando do Gigante da Colina para o clássico diante do Fluminense. A "semana cheia" de treinos parece ser a última chance da diretoria para o português mostrar trabalho à frente do Vasco. Será que sai alguma coisa?

JÁ ESTÁ NO ORÇAMENTO

Até quinta-feira, por questão contratual, o Flamengo terá que acionar a Fiorentina e fazer valer a opção de compra para garantir Pedro em definitivo. 14 milhões de euros (R$ 87,5 milhões), pagos de forma parcelada, separam o casamento definitivo do artilheiro com o Rubro-Negro. Mas deve mesmo acontecer, tanto é que já está até no orçamento para 2021. E vale a pena. Nem preciso dizer os motivos. Pedro sempre mostrou em campo.

O CENÁRIO ATERRORIZA, MAS AINDA DÁ

O Botafogo tem 20 pontos e está em 19º no Brasileiro. O que assusta mais que o time jogando é comparar alguns números. Em 2014, quando foi rebaixado, o Alvinegro venceu seis partidas após 23 jogos. Já em 2020 o número cai pela metade: apenas três vitórias, todas no 1° turno. Quando Barroca realmente começar a treinar, creio que isso mude. Que dá medo, dá. Dá também para escapar.