Por O Dia

Publicado 10/12/2020 00:00

Jorge Jesus vem colecionando polêmicas desde que saiu do Flamengo. A questão de JJ está fugindo da bola. Além de ter sido eliminado na fase pré-eliminatória da Champions League com o Benfica e não estar convencendo no Campeonato Português, o Mister tem entrado em polêmicas. Primeiro, com o ato considerado machista para cima de uma jornalista portuguesa, dizendo que "é normal que ela não entenda sobre qualidade". Depois, cutucou Messi e Cristiano Ronaldo questionando suas paixões pelo futebol. E, agora, questionado sobre o caso de racismo que aconteceu na Champions League, no jogo entre PSG e Istanbul, JJ disse que "está muito na moda isso de racismo". Lamentavelmente. Não é moda, JJ. O racismo é algo inaceitável, seja no futebol ou em qualquer outra esfera. E existe! Muito. Infelizmente, existe. Acho que o xará do ex-técnico do Flamengo está envergonhado, lá de cima, com as palavras de um de seus filhos... Que fase!

REUNIÃO POSITIVA EM SÃO JANUÁRIO

A semana tem sido de muita tensão para os comandados de Ricardo Sá Pinto e para o próprio treinador. Com resultados vergonhosos na última semana, a diretoria do Vasco foi ao CT do Almirante para conversar com os atletas e, de forma bem direta, com cobranças das duas partes, a reunião foi avaliada como positiva e o clima melhorou. Está na hora de o Vasco se fechar e conseguir dar o mínimo de tranquilidade ao torcedor. Ninguém aguenta mais sofrer.

E FICOU QUEM DEVIA

Havíamos dito: todo o investimento possível em Pedro não será em vão. É um jogador de 23 anos, com enorme potencial, que já é realidade no futebol brasileiro. Atleta de Seleção e artilheiro do time em 2020: 20 gols em 39 jogos. Cerca de R$ 87 milhões e a garantia de um artilheiro na Gávea até, pelo menos, 2025. Se sair antes, o Flamengo vai recuperar até mais do que esse valor. Grande fase!

NEYMAR BRILHA MAIS UMA VEZ

Depois da classificação para as oitavas de final da Champions League ficar ameaçada, o Paris Saint Germain conseguiu passar de fase com as vitórias sobre Manchester United, que ficou fora, e Istanbul. Aliás, em duas partidas, o astro brasileiro marcou incríveis cinco gols, sendo dois deles golaços para ficar mesmo na memória. Podem até falar dele, menos que ele não joga bola. É muito craque.