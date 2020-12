O Vasco foi dominado pelo Ceará dentro de São Januário: 4 a 1 Daniel Castelo Branco

Publicado 01/12/2020

O Vasco conseguiu ser dominado por 45 minutos pelo Ceará, em São Januário. Isso mesmo. Em São Januário. Sem Cano, com Covid-19, e Benítez não tendo condições de atuar os 90 minutos por estar retornando após se recuperar do Coronavírus, o time virou um completo deserto. O esquema com três zagueiros, principalmente pela má fase de Leandro Castan, não vem dando certo. O que foi suficiente para que o Vozão fizesse dois gols no primeiro tempo e construísse a vitória no famoso jogo de seis pontos. Ricardo Sá Pinto tem 10 jogos à frente do Vasco (não esteve nos dois últimos por estar infectado, mas mantém contato direto com Alexandre Graselli) e nada muito diferente do Ramon Menezes foi apresentado. No segundo tempo, o VAR ajudou o Ceará, e mais dois gols foram marcados. Mas nada que jusitique a goleada para um time bem limitado também. Pobreza de ideias e, principalmente, pobreza técnica dos jogadores também. A diretoria montou um elenco ilusório. O time titular é ok. Quando perde algumas peças, fica bem ruim por não ter reposição. O Vasco irá brigar até o final para não cair. Infelizmente.

REZA BRABA URGENTE

Eduardo Barroca chegou para salvar o Botafogo do rebaixamento e mudar os ares tristes do elenco alvinegro. Na hora em que todos esperavam uma melhora, o técnico foi infectado pelo coronavírus. É urgente que comecem a fazer uma reza braba e o clube "tome um banho de sal grosso" porque assim, amigo, ninguém aguenta. Haja falta de sorte... Melhoras ao Barroca, que se recupere o mais rapidamente possível.

CHEGADA DO ABEL BRAGA FOI BOA

Mas não para o Internacional. Os rivais na briga pelo título brasileiro, como Flamengo, São Paulo e Atlético-MG, são os que agradecem. O time de Abel Braga simplesmente esqueceu de tudo o que aprendeu com Coudet. É um bando, como foram os times do Flamengo em 2019 e do Vasco em 2020. A torcida colorada se pergunta o que foi que a diretoria pensou trazendo uma pessoa completamente fora da linha de raciocínio do ex-técnico argentino.

VOLTA DE RODRIGO CAIO É URGENTE

Rodrigo Caio está treinando normalmente com o grupo. É uma notícia que tem que ser muito comemorada pelos rubro-negros porque, sem ele, a zaga com Léo Pereira e Gustavo Henrique vinha se tornando um terror para os flamenguistas. Rodrigo Caio, além de ser muito bom por si só, eleva o companheiro que joga ao seu lado. É uma volta urgente, que vai ajudar Rogério Ceni na solidez defensiva.