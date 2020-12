Por O Dia

As últimas semanas têm sido de terror para o Flamengo. Duas eliminações, crise no clube e a torcida cobrando o time que venceu tudo em 2019. Tamanho feito reacendeu a rivalidade com outros times fora do estado. O Atlético-MG se considera rival do Flamengo desde a década de 1980. O presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, publicou zoações em seu perfil para atingir o Flamengo. Ele confirmou que torce contra e adorou ver as eliminações. Está no direito dele, futebol é isso. O Flamengo, disputando o título brasileiro com o Atlético-MG, tem que responder. No campo. Na bola. Para depois zoar. O Flamengo é gigante e vai ter muita gente para torcer a favor e contra. Situações assim servem de motivação. Fica o recado para os atletas. Apesar das zoeiras serem do jogo, o Flamengo não é brincadeira. Já falam em Brasileiro como "obrigação". E talvez seja. É muito investimento para pouco retorno até agora. Resta realmente o Brasileirão...

PRÊMIO PARA O GOLAÇO DE NENÊ

O meia Nenê já coleciona 19 gols com a camisa do Fluminense em 2020, além de ser o artilheiro da equipe tricolor na temporada. Mas um deles recebeu placa pela beleza. A Copa do Brasil premiou o camisa 77 pelo gol de falta sobre o Moto Clube, pela primeira fase da competição, na vitória por 4 a 2 do Tricolor. E foi um golaço, como ele costuma fazer. Grande fase do Vovô.

SERÁ QUE AGORA VAI, VASCO?

Após o desembargador Camillo Rullière decidir que em 17 de dezembro um julgamento garantiria ou não a validade do pleito de 7 de novembro, com Leven Siano vencedor, Faues Mussa, presidente da Assembleia Geral, se opôs judicialmente e o julgamento seria adiado para janeiro de 2021. Mas ele voltou atrás e talvez tenhamos uma decisão de quem será o novo presidente. Agora vai?

NA FRANÇA, UM ERRO AMADOR

Aconteceu algo inusitado envolvendo o Botafogo, na França. O Olympique de Marselha, um dos maiores times de lá, contratou Luis Henrique, de 18 anos, ex-atleta do Alvinegro. Mas o técnico André Villas-Boas admitiu que esperava que o atacante fosse um camisa 9 e que ele não vai resolver os problemas da equipe. Em 2020, como ninguém analisou o atleta? Erro amador. Qualquer um que acompanhou o Botafogo por alguns jogos sabe que ele é um ponta veloz.