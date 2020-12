Por O Dia

O Vasco foi eliminado pelo Defensa y Justicia, após perder por 1 a 0, em São Januário, pela Sul-Americana. Em uma atuação patética de Ribamar e companhia, além de Sá Pinto, que parece ser proibido de substituir antes dos 30 minutos do segundo tempo, o fim da trajetória no torneio continental foi trágico. Mas, levando em consideração o que vi na quinta-feira e tenho acompanhado do Gigante da Colina, talvez tenha sido melhor mesmo sair de outra competição. Estamos falando de um elenco limitadíssimo tecnicamente e que, sem Cano, é um deserto de gols. Além disso, está na zona do rebaixamento e uma queda no Brasileirão seria a quarta e mais trágica de todas elas. É hora de realmente focar no Brasileiro, evitar mais uma tristeza para a torcida vascaína, sempre presente nos momentos de dificuldade, e torcer para que a questão política seja resolvida.

CONFUSÃO COM LINCOLN

Após a pressão da torcida, o Flamengo rebaixou o atacante Lincoln para jogar no sub-20. Antes tido como promessa do clube e também atleta da Seleção na base, suas atuações nunca corresponderam desde que chegou aos profissionais. Ele e seus empresários tinham negado voltar ao sub-20, mas a diretoria ordenou e o atleta busca oportunidade em outro clube. A corda arrebenta do lado mais fraco.

10 ANOS DO TRI. O FLU BRILHOU

Há 10 anos, exatamente no dia 5 de dezembro de 2010, o Fluminense conquistou seu terceiro título de Brasileiro. Comandado por Muricy Ramalho, a grande estrela daquele time foi o meia argentino Darío Conca, que jogou as 38 partidas e foi eleito o craque daquela edição. Um time memorável, que ainda contava com Emerson Sheik, Fred, Washington, Diguinho e companhia. O ainda Engenhão viu o Tricolor bater o Guarani por 1 a 0. Grande fase!

HOJE, MOMENTOS SÃO PARECIDOS

O Flamengo e o Botafogo são arquirrivais. Mas há um tempo vivem realidades distintas, principalmente na parte financeira. Hoje, eles se enfrentam em momentos parecidos no que diz respeito ao clima. O Rubro-Negro precisa vencer para começar a apagar as duas eliminações do último mês. O Alvinegro está atolado no Z-4. A promessa do "Clássico dos Desesperados" deve se concretizar.