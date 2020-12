Rogério Ceni ainda precisa aprender muito como técnico AFP

Por O Dia

Publicado 03/12/2020 07:00

O Flamengo conseguiu mais uma eliminação. Depois da saída da Copa do Brasil, de forma lamentável, para o São Paulo, o Rubro-Negro fez uma partida bem abaixo do esperado e foi eliminado pelo Racing, no Maracanã, na Libertadores. Já falei algumas vezes sobre a pressão sobre Rogério Ceni. Mesmo sendo um grande jogador, ainda precisa aprender muito como técnico. Como tirar os craques e principais jogadores do time - Éverton Ribeiro e Arrascaeta? Não faz o mínimo sentido. Assim como colocar Rodrigo Caio, sem jogar há quase dois meses, e deixar Pedro no banco. Qual é o critério? Condições? Queria entender... Para piorar, o Flamengo perdeu R$ 18 milhões que estavam previstos para as competições em que foi eliminado. O time de 2019 não existe mais. O ano de 2020 chegou para dar um choque e começar a avaliar as decisões tomadas pela gestão de futebol do Flamengo. A torcida percebeu e isso ficou claro na partida contra os argentinos. Menos política. Mais Flamengo.











COBRANÇA COMO VASCO

Torcidas organizadas foram ao CT do Almirante cobrar os jogadores do Vasco para a partida de hoje, pela Copa Sul-Americana, em São Januário, contra o Defensa y Justicia. Bastos, Henrique e Castan saíram de seus carros para conversar com os presentes para acalmar a situação. O Vasco sofre fora e dentro de campo. Mas pelo menos a torcida está mostrando sua força.











MARCOS PAULO FICA?

O atacante do Fluminense, joia do clube até junho de 2021, está sendo cobiçado por vários clubes internacionais. Mas o Tricolor quer garantir pelo menos a venda de Marcos Paulo, mesmo se não ficar, e por isso já prepara a proposta de renovação de contrato. Mário Bittencourt, com Covid-19, continua trabalhando de casa e já afirmou que vai fazer uma nova proposta pela promessa de Xerém. Faz certo e já garante a venda futura, que é praticamente garantida.











PATROCINIO NO FOGÃO

Em meio à crise dentro do futebol, o clube terá um novo patrocínio até o fim de 2021. Em anuncio realizado pela Botafogo TV, a Centrum representará sua marca na camisa de futebol masculino, feminino e também na base. Bem que o time está precisando de uma vitamina para sair dessa situação complicada. O Alvinegro necessita mudar de postura porque ninguém aguenta mais essa fase. O Botafogo é gigante. E isso precisa ser respeitado.