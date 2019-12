Com respeito e humildade...

Em muitos momentos Jorge Jesus parece arrogante em suas respostas nas coletivas, mas não vejo isso. Ele sabe a força do time que montou e tem nas mãos. Aqui no Brasil e na América do Sul ele foi imbatível. Jesus frisa isso sabendo que contra fatos não há argumentos. Mas hoje o Flamengo que irá a campo contra o Al Hilal precisa ter uma postura respeitosa e humilde para pensar na grande final, provavelmente, contra o Liverpool. Outros times brasileiros e sul-americanos foram ao Mundial com a cabeça só na decisão, mas esqueceram da semifinal. Resultado? Caíram, como o Internacional em 2010, o Atlético-MG em 2013 e o River Plate na temporada passada. Lógico que o Rubro-Negro é favorito, mas não pensem que há um time de cegos do outro lado. O atacante Gomis e o meia Giovinco, experientes e qualificados, podem decidir a qualquer momento. Há Cuellar, que dispensa apresentações aos flamenguistas. O começo da história tem que ser do início, não já pensando no final. Essa tem que ser a cabeça do elenco. Boa sorte ao Rubro-Negro!



BAITA REFORÇO

A contratação de Pedro Rocha é um golaço para o Flamengo. O atacante surgiu muito bem no Grêmio e, não à toa, logo foi vendido para o Spartak Moscow, da Rússia. A temporada no Cruzeiro não foi tão boa, mas vejo como culpa da bagunça que é a Raposa. Veloz, finalizador e decisivo, Pedro Rocha é um baita reforço e presente de Natal para os rubro-negros.







AGORA EU QUERO VER

O Vasco foi um trampolim para Luxemburgo voltar ao cenário do futebol brasileiro. Não vejo como problema dizer isso. E digo mais: Luxa também foi o desafogo do Cruzmaltino. A relação acabou, mas ambos se ajudaram. Agora, no Palmeiras, o treinador vai ter, provavelmente, a última chance de comandar um time com peças de alto nível para provar que seu tempo não passou. E a pressão vai ser tão grande quanto seu currículo.



NAS MÃOS RUBRO-NEGRAS

O Flamengo não jogará só por ele no Mundial de Clubes. Embora estreando no torneio hoje, o Rubro-Negro, caso consiga chegar à final e levantar o caneco pela segunda vez, voltará para casa com o 12° título brasileiro na história do torneio, superando a Espanha, que tem 11 — Argentina e Itália, com nove conquistas cada um, e Uruguai, com seis, fecham o top five. A equipe da Gávea será mesmo o Brasil em Doha. Time para isso tem!

