Não se enganem, mas aproveitem

O Liverpool fez um jogo bem mediano contra o Monterrey e posso dizer que sofreu, mas foi o suficiente para passar pelo time mexicano e chegar à final para enfrentar o Flamengo. Ponto mais do que importante: Van Djik (doente), Alexander Arnold, Mané e Firmino (poupados) não foram titulares, ou seja, praticamente metade do time. Quando a corda apertou, Klopp colocou o excelente lateral direito e também os dois atacantes. Resultado? O centroavante brasileiro decidiu com um belo passe do lateral inglês. O detalhe é que os Reds jogaram com Henderson na zaga e Milner na lateral direita. Além dos desfalques, cheio de improvisações. Não se enganem: o que se viu ontem não foi nem 50% do que esse time é capaz. Para a final, estará praticamente completo. Será a decisão, neste formato de Mundial de Clubes, mais equilibrada dos últimos tempos. O Flamengo vem com sangue nos olhos e segue jogando o grande futebol que encantou durante o ano. É melhor do que o Monterrey. Mas os ingleses também vão apresentar um desempenho superior. Vai ser jogaço. Mais um envolvendo essa equipe de Jorge Jesus. A história está sendo escrita. Vamos aproveitá-la, pois não sabemos quando algo tão emblemático será visto novamente.







AGARROU O FIM DA CARREIRA

Ontem o futebol amanheceu com a triste notícia de que Milena Bemfica, mulher e mãe de duas filhas do até então goleiro do São Paulo Jean, foi agredida com oito socos pelo atleta. Casos como esse despertam o meu lado mais duro: é para nunca mais ter oportunidades no futebol. É para seguir preso nos Estados Unidos. Quem viu o rosto desta mulher não pode ter outra opinião.





VAI PINGAR PARA UM NATAL FELIZ

O Vasco chegou a um acordo com a União e a penhora de cerca de R$ 22 milhões não vai mais acontecer. Ótima notícia para os jogadores, mas, principalmente, para os funcionários que irão pelo menos poder ter um Natal mais tranquilo. Eles merecem, pois sofreram e sustentam esse clube. Que jamais isso se repita numa instituição deste tamanho.



ASSUSTADORA ENTREVISTA DE ABEL

Abel Braga foi apresentado no Vasco e, em um dos trechos, disse que o presidente Alexandre Campello afirmou na negociação que não o pagaria em dia. Como que um clube da Série A do Brasileiro deixa o futuro treinador expor isso? Imagina um jogador que está negociando com o Cruzmaltino, talvez com outras propostas, ouvindo que não receberá em dia? Vergonhosa imagem para o Gigante da Colina. Entrevista assustadora.

