Acostume-se: todos querem o Fla

A polêmica da semana em São Paulo foi sobre a contratação de Gustavo Henrique pelo Flamengo. O empresário do jogador afirma ter sido traído pelo pai do zagueiro, ex-Santos, que preferiu acertar com o Rubro-Negro. Palmeiras e outros clubes paulistas estavam diretamente na briga, com proposta na mesa do agente, que também tinha sondagens de clubes europeus. Mas, no fim, o defensor, de 26 anos, um dos destaques do Peixe vice-campeão brasileiro, vai atuar no Rio de Janeiro. E acostumem-se: todo jogador vai querer o Flamengo. Mesmo que seja para fazer parte do elenco. Tudo o que foi visto em 2019 realmente mudou o Rubro-Negro de patamar, como bem frisou Bruno Henrique. No dinheiro, só o Palmeiras bate de frente, mas no glamour, na torcida e na atração, nenhum clube do Brasil consegue superar no momento atual. Gustavo Henrique tem futebol até para ser titular, mas preferiu brigar pela posição com Rodrigo Caio e Pablo Marí do que já ter um lugar cativo na equipe principal de outros times. Essa é a força que o Flamengo construiu nos últimos anos e selou nesta temporada. Se ganhar o Mundial de Clubes, aí não vai ser só os jogadores do Brasil, mas também do planeta. Doa a quem doer.







O NOVE QUE O VASCO QUER

Germán Cano fará 32 anos em fevereiro, idade avançada, mas fez 68 gols nos últimos dois anos pelo Independiente Medellín-COL. Argentino e goleador, recebeu proposta do Vasco, fez uma contraproposta e agora as luvas estão dificultando a negociação. O Gigante da Colina quer pagar primeiro as pendências e depois investir no jogador. Mas tem que ser rápido porque o Santos está de olho.







MAIS DO QUE UM LIVRAMENTO

Léo Valencia não jogará mais pelo Botafogo. Um jogador que só sugou do clube e nunca entregou nem metade do que ganha para seguir no Alvinegro. Alívio na folha salarial gigantesco e também um livramento: a camisa do time de General Severiano tem que ser respeitada e o chileno parece ter vindo aqui só para brincar e ficar no chinelinho. Não fará falta!





JORGE JESUS E UM NOVO DIEGO

Diego se notabilizou, nas últimas temporadas, como uma das razões dos fracassos do Flamengo. Até o admiro por ter dado a cara a tapa diversas vezes, mas ele deixava muito a desejar em outros aspectos. Agora, o Rubro-Negro acabou com o cheirinho. O camisa 10 passou boa parte do ano machucado, mas já havia sido crucial na final da Libertadores e o foi na semifinal do Mundial. Parece outro jogador. Jorge Jesus realmente faz milagre.

