Nem tanto a perder, mas muito a ganhar

Sonho. É a palavra que permeia a vida de todos que querem muito atingir um objetivo. Pode ser uma viagem, uma realização profissional ou a construção de uma família. Não tem como determinar. Cada um tem o seu. Mas o do Flamengo e de sua torcida é conquistar o Mundial hoje. Sonhos são complicados e difíceis. Se fossem fáceis, não seriam sonhos. O ponto é que 42 milhões de torcedores estarão orando e rezando para que essa façanha ocorra, mesmo que o Rubro-Negro não tenha tanto a perder. Sem demagogia: o favorito é o Liverpool. Em praticamente todas as posições. Como time. Como conjunto e pelo futebol jogado. A obrigação de vencer é deles, mesmo que o Rubro-Negro tenha um belo time para nossos padrões. Agora, o time da Gávea tem muito a ganhar. Já imaginou? A dimensão do que aconteceu em 1981 seria multiplicada. O mundo globalizado permite que as vitórias sejam mais comemoradas, mais vistas e mais lembradas. Um Mundial em 2019 tem mais valor financeiro. São mais flamenguistas do que eram. O desafio é maior também. Mas pode crer: o mundo será mais Flamengo do que nunca. Já imaginou? Se ainda não, nem imagine. Sonhe!

DE BRANCO, E ELES DE VERMELHO

Como em 1981, Flamengo e Liverpool vão se enfrentar. E os uniformes serão os mesmos: o Rubro-Negro de branco, e os Reds de vermelho. A nostalgia desta época se destaca por fotos não tão qualificadas, mas que dá saudade só de olhar. Lógico que ver Zico e companhia só no DVD, mas o time atual não fica muito atrás também. Que repita o feito e mais uma camisa branca fique na história!



A 10 NO BANCO, MAS QUE PODE DECIDIR

A gloriosa camisa 10 que decidiu no primeiro título mundial do Flamengo vai estar no banco. Antes com Zico, hoje com Diego. Ontem, destaquei que o meia mudou com JJ. E ele pode mudar os jogos. É uma opção para Gerson, que não vive sua melhor fase. Óbvio que Diego não é o Galinho, mas também tem seu valor, principalmente depois que a maldição do cheirinho foi embora.

PINGOU, MAS TEM QUE JORRAR

O Vasco pagou ontem o mês de setembro aos funcionários e o de outubro aos jogadores. Pingou uma grana, mas a goteira não é suficiente. Agora o clube deve outubro e novembro aos funcionários, além de novembro aos jogadores e ainda teremos pela frente 13° e férias. Tem que jorrar. E a promessa de Campello ser cumprida. Caso contrário, vai ter gente querendo fugir, mesmo tendo contrato. Anotem...

