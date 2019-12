A revolução clama por começar

O Campeonato Carioca não tem que acabar, como muitos dizem por aí. Se trata de uma competição que abriga os times de menor expressão, emprega milhares de jogadores, profissionais de comissão técnica e outros funcionários, além de fazer o futebol carioca sobreviver a cada ano. Jamais tem que acabar. Mas não só o Carioca, como todo o calendário de competições no Brasil, têm que mudar para se adequar ao que o futebol moderno pede. E, além do futebol em campo, bem distante de qualquer time do Brasil, o Flamengo também começa a fazer uma revolução fora das quatro linhas. O clube ameaça nem disputar a Copa São Paulo de Futebol Junior para utilizar seus jovens sub-20 no Estadual e poupar seus profissionais. Até Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, se espantou com os mais de 70 jogos disputados pelo Rubro-Negro em 2019. E é isso que o time de Jorge Jesus já vai começar a mudar para que chegue inteiro e com condições de disputar todos os títulos das seis competições que terá pela frente. Nenhum campeonato tem que acabar. Mas o futebol brasileiro necessita de menos datas. O Flamengo não só enxergou, como está colocando em prática essa visão.





POSSÍVEL REFORÇO CASEIRO

O Vasco, no começo de 2019, contratou o lateral-direito Cláudio Winck. Após apenas seis jogos - e nem todos completos -, ele foi afastado e encostado, mesmo ainda recebendo salário. Agora, com Abel Braga, pode receber nova oportunidade, já que com o treinador, no Internacional, viveu sua melhor fase da carreira. Até de meia o garoto atuou. Um possível reforço caseiro para o Gigante da Colina.







MERECEU MAIS UMA CHANCE

Gilberto fica no Fluminense. O lateral-direito viveu de altos e baixos em 2019, mas não deixou de honrar a camisa e a diretoria do Tricolor lhe dá agora a chance ao comprar metade dos direitos. Acredito que a titularidade siga com ele, mas, se não mostrar serviço, Igor Julião, que chegou a ganhar a vaga de Gilberto, está na cola. O garoto é cria do Flu e também teve bons momentos em 2019. Briga boa.

QUAL SERÁ A POSTURA?

O Flamengo terá que buscar um lateral-direito para ser reserva de Rafinha. Rodinei não é mau jogador, mas também não estava à altura de quem quer ter qualidade suficiente em busca de um elenco competitivo em todas as seis competições que o Rubro-Negro tem pela frente. Qual será a postura? Buscar um consagrado para brigar por posição, um jovem com potencial no mercado ou na sua própria base extremamente campeã? Eu daria chance aos garotos.

