No sapatinho Tricolor

O Fluminense de Mário Bittencourt já deu milhares de exemplos que está no caminho da recuperação: tem conseguido importantes vitórias fora de campo sobre as dívidas, o presidente já pagou mais de nove folhas salariais em pouco mais de seis meses de cargo e agora o planejamento do futebol tem sido feito com mais calma, além, é claro, da gestão inteira ser do atual presidente por conta dos conselheiros dele terem tomado posse, o que aumenta a governabilidade. O trabalho está sendo no sapatinho, com calma e eficiência. A renovação de Gilberto aconteceu e o presidente foi essencial, segundo o próprio agente do jogador. Agora o clube pretende criar um time sub-23 para disputar o Brasileirão de Aspirantes e maturar ainda mais as joias de Xerém. Calegari, Luan e André são os que mais chamam atenção na base e podem ser os destaques no profissional. A diretoria também está de olho em Henrique, do Cruzeiro, para dar experiência ao time de Odair Hellman, que não deve trabalhar com mais de 30 jogadores em 2020. Em 2019, o elenco teve 38. Em resumo, as coisas estão sendo feitas com calma, sem alarde, mas com uma bela expectativa para o futuro. Grande fase!







OLHAR DOS GALÁTICOS

Reinier parece cada vez mais estar no radar dos gigantes europeus. Se antes times de menor expressão - como o Everton-ING, que chegou a ficar perto de contratar o garoto - eram a maioria, agora o Real Madrid entra na briga pelo meia flamenguista. E óbvio que Vinicius Jr. pode ajudar neste negócio, já que também era uma joia do Flamengo e sabe muito bem o tamanho do clube merengue.







BUSCANDO O CAMINHO ALVINEGRO

O Botafogo, como já dissemos aqui, quer Felipe Vizeu e parece que o negócio está se encaminhando. O Alvinegro, a todo vapor para fazer um grande ano em 2020, quer apostar em nomes poucos conhecidos e fazer investidas cirúrgicas para dar peso ao elenco. Vizeu é isso. Novo, mas com boa bagagem e sabedoria que compreende o tamanho do peso de vestir a camisa 9 do time de General Severiano. Que seja um final feliz.







SONHO DE NEYMAR SEGUE VIVO

Uma foto que aqueceu o coração de todos os torcedores do Barcelona e também de todos os amantes de futebol foi tirada nesta semana: Neymar, Messi e Suárez posaram juntos na renovação de votos do uruguaio em Punta Del Este. O garoto voltou a jogar a bola que sempre soube no Paris Saint-Germain, mas a verdade é que o sonho dele é voltar para o lugar onde mais jogou bola na Europa: a Catalunha.

