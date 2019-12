Por vida nova no futebol carioca

Está chegando o Ano Novo. Dia primeiro de janeiro de 2020 que eu enxergo como uma virada de chave para sempre em administrações pífias e que não têm mais espaço dentro do futebol atual. O Flamengo foi um exemplo claro e cristalino de que não dá mais para parar no tempo. Um trabalho que começou há seis anos e já conquistou os dois maiores títulos da América em 2019. Vasco, Fluminense e Botafogo vivem boas expectativas para participar desta mudança se entenderem que, se não se adequar à política de austeridade, a discrepância só vai aumentar. Não há espações mais para amadorismo. Um claro recado para os dirigentes que seguem com práticas antigas e não entendendo a necessidade do futebol contemporâneo. Eu estou empolgado com o futebol carioca e, se depender de apoio meu, não vai faltar evolução. Um feliz ano novo a todos e uma grande fase para todos vocês em 2020! Nossa sintonia por aqui vai continuar intacta! Tamo junto!



Zagueirão sem mídia e muito futebol

Nino fica por mais três anos no Fluminense e merece a renovação. Defensor que não tem muita mídia, mas foi um dos melhores do Tricolor em 2019. Extremamente eficiente, tem segurança e muita força. Profissional de primeira e a diretoria atual conseguiu identificar a necessidade de um jogador como este. Grande fase!





Importante reconhecimento

O zagueiro do Flamengo Mateus Thuler chamou Lincoln de macaco em um vídeo que rodou a internet e indignou por conta do racismo do garoto. O importante de todo o triste episódio é que ele reconheceu e pediu desculpas. Acredito que todos erram e ele foi bem repreendido pelo erro. Espero que ele tenha aprendido que, mesmo se for na inocência, segue sendo racismo. Essa pauta é mais do que importante.





O mito muito bem-vindo

Dedé é o alvo do Vasco para reforçar a zaga em 2020. No Cruzeiro, quebrado, o zagueiro acumulou títulos, mas também lesões e polêmicas. Aqui no Rio, ele é tido como ídolo e seria um baita presente de Ano Novo com o defensor. Jogou muito no Cruzmaltino e, ao lado de Castan, seria uma das três melhores defesas do Brasil. Sem dúvida.





