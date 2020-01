OS ANOS 20 PROMETEM

Mais uma década começa no futebol. E as coisas são muito diferentes dos anos 10. Se antes estávamos na expectativa de uma Copa do Mundo com Dunga no comando, sendo o retrato de um futebol pragmático e que refletia diretamente no esporte do país, hoje vivemos uma época de revolução e necessidade de evolução. Os clubes ainda não tinham entendido que se estruturar, pagar as contas e mostrar profissionalismo ditaria o ritmo no futebol nacional e internacional. Hoje só se contrata jogadores de qualidade e se ganha títulos com planejamento. Profissionalismo. Acredito muito que os anos 20 serão mais importantes para nossa evolução do que os últimos 20 anos. O Flamengo já está nos anos 20. Vasco, Fluminense e Botafogo precisam se atualizar e também se transformarem em pioneiros. O futebol é feito de ciclos e um novo está começando este ano. Não há mais espaço para amadorismo. Que venha uma nova década e uma nova história para o futebol carioca.

BOM PARA GABRIEL E PARA O BOTAFOGO

Gabriel quer ficar no Botafogo e declarou isso com todas as palavras. Disse que precisa do Fogão e eu tenho certeza de que o clube necessita da mesma forma. O zagueiro foi uma baita surpresa e se tornou um dos melhores jogadores do time de General Severiano. Todo esforço é necessário para mantê-lo e a vontade do jogador conta demais. Que fique.

DEEM CHANCES AOS GAROTOS

Todo ano o Vasco vai em busca de laterais-esquerdos. Neste ano, buscou Danilo Barcelos e ele já vai embora. É só um exemplo. Mas a verdade é que o Cruzmaltino só erra nas investidas e já está na hora de dar chances aos garotos da base: Riquelme e Alexandre são ótimos e merecem mais oportunidades. Já passou da hora de entender que São Januário revela muito mais do que buscar fora de casa.

SEM PRESSA, GABIGOL

O Flamengo, com dinheiro, já sabe como negociar: sem mostrar desespero, mas afirmando o tempo todo que quer o jogador. Gabigol tem entendido essa fórmula e não decidiu sua vida. Acredito também que não tenha recebido grandes propostas, então vejo que a permanência no Rubro-Negro vai ficando cada vez mais perto. Não duvido que o maior ídolo do futebol brasileiro permaneça aqui e feliz para fazer mais uma grande temporada.

