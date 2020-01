O melhor tem que permanecer

O Flamengo está num dilema com alguns de seus principais jogadores. Gabigol e Bruno Henrique são os que a torcida mais está apreensiva. Do atacante canhoto já falei: tem margem pra jogar em qualquer time da Europa, mas entre um time mediano do continente, o Flamengo é uma opção muito melhor. Já Bruno Henrique vive condição diferente: aos 28 anos, já não está mais na flor da idade que times europeus consideram para fazer uma contratação no mercado brasileiro. A China e o mundo árabe viram opções, mas podem 'sumir' o atleta em troca de muita grana. Entretanto, muita grana — lógico que menos — o Rubro-Negro pode oferecer. No Brasil, o atacante tem chance de receber mais oportunidades na Seleção e, é claro, ele já joga em uma 'seleção'. Seu nome já está marcado na história por tudo o que aconteceu em 2019, mas ele tem margem para chegar a ser um dos três maiores ídolos desta instituição. É só manter pelo menos 80% do nível que teve. Até porque, convenhamos: no Brasil, o Bruno Henrique está em 'outro patamar'. Que fique.



O homem-gol da Colina

Há anos o Vasco não contrata um camisa 9 com tanta expectativa quanto Germán Cano. O argentino só não fez mais gols do que o Messi em 2019 no que diz respeito a jogadores nascidos no país dos hermanos. E, se depender do que ele mostra em suas redes sociais, pode esperar demais porque preparo não falta por parte do centroavante que completou 32 anos ontem.





Valdir Espinosa: o interminável

O Botafogo tem feito contratações pontuais na temporada. Sem alarde, nomes que pouco fizeram sucesso ou são promessas. O semelhante ao que fez no Grêmio e os resultados foram títulos e mais títulos com Renato Gaúcho. Óbvio que não sou louco de dizer que o Alvinegro vai ser campeão da Libertadores — ainda —, mas o trabalho de Espinosa esteve no Tricolor e estará no Alvinegro em 2020. Bons presságios.





Um goleiro de confiança

O Botafogo há anos convive com confiança em sua meta. Jefferson dispensa comentários por toda sua trajetória, mas depois veio Gatito com seu ótimo desempenho e, quando ele faltou neste ano, Diego Cavalieri apareceu. Confiante, experiente e entregando o que se espera. Deve renovar por mais um ano e sou totalmente a favor. Goleiro que agrega. Grande fase!





