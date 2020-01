O RIO QUER GOLS EM 2020

Obviamente tirando o Flamengo, que tem o artilheiro do continente, o Rio de Janeiro sofreu sem centroavantes. O Vasco com o até esforçado, mas extremamente limitado Ribamar não conseguiu ter garantia de gols. No Flu, Pedro saiu e nem teve uma ótima temporada. Yoni teve que assumir a responsabilidade dos gols e também deixou o clube. O Botafogo ficou refém dos lampejos de Diego Souza e dos garotos, que nem sempre compareciam, pois estão realmente começando. Agora os três clubes têm ótimas ou pelo menos boas opções. Germán Cano terá a prova da vida e pode mostrar que é o goleador que foi na Colômbia. Pedro Raul mostrou potencial no Atlético-GO e agora tem a oportunidade de atuar em um grande clube. E Evanilson deve ficar no Flu. O garoto tem muito potencial e a torcida tricolor abraça os garotos da base. No Rubro-Negro a atenção é para a permanência de Gabigol, mas, se ficar, é realmente garantia de gols. Ferramentas não faltam. Agora vamos ver o que eles aprontam...

XERÉM REPRESENTA

O Fluminense goleou o Socorro-SE por 5 a 0 com uma bela partida dos garotos, principalmente de Luiz Henrique, o 10 que comandou a partida e guardou seu gol. Para a torcida do Flu, o zagueiro Luan, o lateral-direito — que também joga de volante — Calegari e o volante André são ótimos e devem reforçar os profissionais em breve. O camisa 7 Wallace é uma grande promessa. Xerém representa e sempre revela craques. Olho neles.

HOJE É DIA DE VASCO

O Vasco vai estrear na Copa São Paulo de Futebol Júnior como um dos favoritos. O sub-20 vascaíno foi vice-campeão em 2019 e já entra com muito mais respeito por parte dos adversários. Hoje pega o Carajás-PA, às 20h45 (de Brasília). Os pontos fortes do time são as laterais: Nathan na direita e Riquelme na esquerda. São cotados para subir para os profissionais depois da Copinha. Caio Lopes é o talento ofensivo deste time.

HOMEM PARA A PROTEÇÃO

Em 2019 vimos o Fluminense perder alguns jogos por falta de proteção no meio-campo. Yago Felipe, que fez um bom ano no Goiás, está praticamente acertado para chegar. Tem qualidade e vai dar consistência ao time de Odair Hellmann para 2020. Encorpa o elenco com uma boa aposta, já que Airton deixou o time após o fim do contrato. Acerto da diretoria ao fazer a reposição.

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia