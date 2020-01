Perda preocupante

O Campeonato Carioca 2020 já começou, mas um imbróglio que se arrasta desde o fim da edição de 2019 preocupa a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) e clubes de menor expressão: Flamengo e Globo ainda não chegaram a um acordo pelos direitos de transmissão da competição. Vasco, Fluminense, Botafogo e Ferj assinaram contrato com a emissora até 2024. Alguns deles até já adiantaram a grana que iriam receber nos próximos anos para pagar contas. Mas, caso o Rubro-Negro não aceite a proposta do canal de TV (o mais provável), a federação deixará de receber R$ 18 milhões e 12 clubes médios e pequenos seriam impactados por essa situação — os três grandes que já assinaram manteriam suas contas. O fato é que hoje o Flamengo tem poder de barganha e quer um contrato digno de sua audiência, a maior do Brasil. Não acho errado. "Quem pode, pode", como diz o provérbio português. Mas, ao mesmo tempo, as situações de clubes que lutam para sobreviver seriam afetadas. Preocupa. Torcemos para que tudo ocorra da melhor forma e a Ferj, que tem boa administração, consiga achar a melhor solução.



Interesse pelo Fogão não falta

O Botafogo está no processo para se tornar de vez um clube-empresa. O mais legal é que mais de 15 investidores estão interessados no projeto Botafogo S/A. Havia uma desconfiança de quem iria se arriscar a abraçar um clube com uma dívida enorme, mas a certeza que o Alvinegro é maior do que qualquer isso acaba atraindo quem entende do negócio. Grande fase!

Enxugando e qualificando

O Fluminense teve dez saídas confirmadas até o momento. De contratação apenas Odair Hellmann, que chegou entendo a necessidade de analisar, enxugar e qualificar o elenco com poucos reforços e dando valor à base. Pontos positivos são as permanências de Nino e Gilberto, além da tentativa de segurar Allan e Caio Henrique. Trabalho em silêncio e muito bem feito.

Sai Richard e Michael vira alvo

Até que o Abel Braga tentou ter mais um de seus peixes no Vasco. Richard é novo e está amadurecendo, mas o Corinthians de Tiago Nunes não o liberou para mais um ano de empréstimo. O Cruzmaltino agora vai atrás do muito bom volante Michel, campeão da Libertadores pelo Grêmio. É melhor do que Richard, inclusive. Vale a tentativa.

