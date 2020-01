O melhor e mais reforçado do Brasil

Ainda que tenha alcançado a tríplice coroa (Carioca, Brasileiro e Libertadores) em 2019, algo sem dimensões para o clube e sua torcida, uma das preocupações ao longo da temporada foi o elenco. O Flamengo teve um desempenho absurdo, mas sentiu a intensa maratona de jogos e, na final contra o Liverpool, a perna parece ter pesado na prorrogação. O departamento de futebol logo identificou os pontos negativos e praticamente já os resolveu: começando pelas saídas, o zagueiro Rhodolfo e o lateral-direito Rodinei deixaram o time. De prontidão, Gustavo Henrique foi contratado, elevando o nível anterior, e o Rubro-Negro parece estar bem próximo de Orejuela, ex-Cruzeiro, para o lado direito. Na frente, Reinier está negociando sua ida para o Real Madrid (cerca de R$ 130 milhões) e até na possível perda o Flamengo se beneficia, já que a quantia é generosa. Pedro Rocha chegou e a joia do Goiás, Michael, depois de uma disputa com o Corinthians, está em negociações rumo ao Flamengo, que não é só o melhor time do Brasil, mas, também, o mais reforçado. O elenco já era ótimo, agora ficou melhor ainda. Essa hegemonia não me parece nem um pouco perto de acabar.





POSSÍVEL CUTUCADA DE CASTAN

O Vasco se reapresentou ontem para 2020. Ainda com pendências financeiras com funcionários e jogadores, Leandro Castan postou em seu Instagram uma possível cutucada no presidente Alexandre Campello. No texto, ele frisa em caixa alta a palavra “caráter” e diz que sempre levará consigo esta característica, independentemente das promessas (não cumpridas). Errado não está.







O PROBLEMA SEGUE SENDO RESOLVIDO

Como alertei algumas vezes aqui em 2019, o maior problema em campo do Fluminense na temporada foi a proteção à zaga. A diretoria detectou: trouxe Yago Felipe, que faz a função, e agora está muito próximo do experiente volante Henrique, do Cruzeiro, e do bom Hudson, que atua como primeiro e segundo volante. Sinergia junto à diretoria para as novas peças. Grande fase!







RENATO GAÚCHO E O BAITA REFORÇO DO GRÊMIO

Ele bem que falou muito em 2019. Não soube reconhecer a superioridade do Flamengo e viu isso na prática. Mas parece que Renato Gaúcho está pronto para tentar mostrar a todos que é realmente o próximo da fila na Seleção. O melhor reforço do Grêmio até aqui se trata de Caio Henrique. Um dos três melhores do país na lateral esquerda e que vai ajudar o Tricolor a realmente disputar coisas grandes. Alguma dúvida de que Renato foi crucial na escolha?

