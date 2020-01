Pagar para depois negociar

Essa é a vida do Vasco em relação a dois de seus principais jogadores em 2019. Rossi e Guarín estão na mesma situação: receberam proposta para renovarem seus contratos, mas o clube ainda os deve e a postura é simples: só vão negociar a extensão do vínculo depois que o Gigante da Colina resolver as pendências. Hoje, um mês de salários, três de direitos de imagem, além do 13° e das férias. Uma quantia considerável e que tanto o meia quanto o atacante consideram cruciais para que o clube mostre que realmente quer ficar com ambos. Rossi já recebeu propostas do Fluminense e do Ceará, mas ainda assim quer ficar no Vasco. A espera é uma demonstração do desejo. Guarín recusou o mundo árabe. Paciência para os dois não faltam, mas uma hora acaba. A temporada já começou e não há tempo a perder. São dois atletas que encorpariam o time de Abel Braga, já têm grande aceitação da torcida e são extremamente queridos pelo grupo. Até entendo as dificuldades da diretoria, mas esse assunto é para ontem. E, pelas informações que eu tenho, se demorar mais um pouco, o Vasco, que só fez uma contratação na janela, vai perder dois titulares de uma vez só. Urgência.

ADEUS, DIADORA

Depois de dois anos, o Vasco rescindiu seu contrato com a Diadora. A fornecedora de material esportivo segue no clube até o fim do Campeonato Carioca, mas a Kappa já aparece como a principal postulante. Quem não se lembra da época mais gloriosa do clube? A marca italiana fez belos uniformes e seria um belo presente para 2020 e inflamaria a torcida, que sempre abraça as causas do clube. Falta pouco...

A VOLTA DE QUEM NÃO FOI

O namoro entre Pedro e Flamengo já era antigo. Desde a época do Fluminense, quando o presidente Mário Bittencourt agiu de forma correta ao não vender a joia para o rival, o atacante tinha vontade de atuar no Rubro-Negro. Em baixa na Fiorentina, Pedro deve ser a sombra de Gabigol (ou plano A, caso o camisa 9 saia). Potencial dispensa comentários, mas a relação com o Flu nunca mais será a mesma.





BASE X BASE: OLHO NELES

O Flamengo já deixou claro que vai disputar grande parte do Campeonato Carioca com seu time sub-20. Dia 22 já tem clássico contra o Vasco. O curioso é que o técnico cruzmaltino, Abel Braga, também vai colocar os garotos, pelo menos neste primeiro clássico. Motivos para assistir? A base dos dois clubes são duas das melhores do Brasil. Estiveram em várias decisões na temporada de 2019. Talento em campo não vai faltar.

