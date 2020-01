Revelações merecem uma chance

A história de Michael é comovente por si só. Mais um jovem pobre e que via no futebol a chance de dar uma nova vida à família. Entretanto, no difícil caminho, chegou a se envolver com as drogas e quase viu seu destino mudar. Mas o franzino garoto, hoje com 22 anos, que jogava na várzea e cobrava R$ 20 por partida, não deixou o vício destruir seu talento. Até se tornar a revelação do Campeonato Brasileiro e artilheiro do simpático Goiás, com 16 gols em 2019. Michael nos encantou com seu futebol liso e abusado, mas também com sua humildade fora de campo. Tudo o que foi mostrado chamou a atenção dos dois clubes com mais torcida no país. Quem diria que o jovem nascido em Poxoréu, Mato Grosso, seria disputado por dois gigantes? O Flamengo levou a melhor. Depois de longa negociação, 7,5 milhões de euros foram pagos pelo Rubro-Negro por 80% dos direitos econômicos do habilidoso meia-atacante. Como disse, revelação. E quem se destaca merece mesmo uma chance. O Goiás lhe deu uma, mesmo sem experiência nas divisões de base, e viu a semente desabrochar. Agora, o Flamengo quer fazer essa estrela brilhar. Que seja uma grande fase!







E PERDEU...

Eu avisei ontem por aqui: se não pagar os atrasados, Rossi vai embora. Não deu outra. O ex-atacante do Vasco teve sua paciência esgotada com a demora da diretoria e vai caçar novos rumos. E já adianto: quem disse que ele pediu R$ 400 mil de salário não está sendo verdadeiro. Rossi queria ser pago primeiro pelo que trabalhou e depois negociar um novo vínculo. Abel já começa a ter problemas.





MÁRIO NÃO DEIXARÁ BARATO

O presidente Mário Bittencourt vai defender o Fluminense de uma possível conduta antiética do volante Allan. Depois de todos no clube entenderem que o jogador iria ficar, apareceu a surpresa e o Atlético-MG levou o “leilão” feito pelo Liverpool. Mário está certo, só vai correr atrás dos direitos do Tricolor.





JESUS TEM DATA PARA VOLTAR

Está decidido. Jorge Jesus vai retornar ao Brasil no próximo dia 20. O técnico, que ainda não definiu se vai permanecer no Flamengo após o fim do contrato, daqui a cerca de três meses, chegará ao Rio de Janeiro para cumprir o que já estava acordado. Com um elenco melhor do que o de 2019, será mesmo que JJ vai abandonar a seleção que o Rubro-Negro está montando? Fica o questionamento.

