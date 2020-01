Vamos acelerar os passos

Começo de temporada é sempre uma ansiedade a mais para o torcedor. Contratações, saídas, empréstimos, muitas especulações e a expectativa lá no alto. No Rio de Janeiro, Flamengo, Vasco e Fluminense vivem situações que não deixam o torcedor dormir direito. Gabigol vai ou fica? O que falta? Será que Jorge Jesus renovará? O Cruzmaltino vai conseguir o retorno do Mito Dedé e a permanência do bom Guarín? Fred está mesmo de malas prontas para retornar ao Flu? Questões que martelam a cabeça, mas uma coisa é certa: os dirigentes precisam acelerar e entender que o futebol carioca necessita de nomes como estes. No caso do Flamengo, já têm um monte. Mas ter os rivais à altura é o que dá a graça do futebol. Óbvio que o Rubro-Negro está muito à frente, mas nomes como os de Dedé e Fred, que, inclusive, jogaram contra diversas vezes enquanto atuavam no Rio de Janeiro, dão um peso para quem precisa de confiança, casos de Vasco e Fluminense. Acelerem, cariocas. Ainda espero ver o Rio em grande fase mais uma vez.





ENXUGOU CORRETAMENTE

O Vasco se desfez de 21 jogadores para a temporada de 2020 e tem mais quatro para deixar incluir Bruno César, Cláudio Winck, Rafael Galhardo e Rafael França. A ideia é enxugar mais ainda a folha salarial. Se os citados deixarem o clube, o cruzmaltino pode chegar a mais de um milhão de reais só com o passaralho e o novo planejamento. A ideia é trabalhar com 35 jogadores e a grande maioria da base.







BEM QUE A FERJ TENTOU

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) quis colocar um representante de cada clube na cabine do VAR, mas a International Board, órgão que regulamenta as regras do futebol, não deixou. A ideia era deixar o processo mais transparente, mas pelo visto querem polêmica com o VAR mesmo. Ê, negócio chato...

DICA DE JESUS PARA ZIDANE

Reinier foi mais um jogador vendido ao Real Madrid. O Flamengo tem se especializado, mas antes não tinha Jorge Jesus. Agora tem. Em entrevista ao jornal 'Marca', da Espanha, o técnico deu uma dica a Zidane sobre a joia: não colocá-lo jamais nas pontas, posição utilizada por quase todos os times da Europa. Palavra de quem já tem seis meses de experiência com o garoto e a vida toda com a Europa.







