Desperdício total na Colina

Todos sabemos da difícil situação financeira do Vasco. Não é novidade e Abel Braga, em sua apresentação, até brincou com isso dizendo que o presidente Alexandre Campello disse que vai pagar, só não sabe quando. Isso expõe ainda mais a instituição, mas, mesmo assim, o Cruzmaltino segue gigante. A questão é que nem o valor que o clube tem está sendo aproveitado. Pessoalmente eu gosto do Campello. Mas, avaliando-o como presidente, está deixando a desejar. Fora todas as pendências com jogadores e funcionários, mesmo com todo o movimento lindo da torcida no sócio-torcedor, ele está perdendo quem quer ficar e também quem poderia querer vir. Não pagar Guarín é não poder negociar a renovação. E cada vez mais o atleta vai ficando distante de seguir em 2020. A torcida estava na expectativa com o zagueiro Dedé, mas o clube ofereceu apenas R$ 200 mil e desanimou o defensor que recebe quase R$ 800 mil no Cruzeiro. Lá ele não fica, mas dois clubes brasileiros que sinalizaram interesse no 'Mito', mesmo com contratos de risco, já ofereceram valor superior ao time de São Januário. O pior: Campello não aparece para dar satisfações. O Vasco nem jogou ainda e a torcida já está estressada e desanimada porque, pelo visto, 2020 vai ser mais um ano de sofrimento.







O SONHO QUE SE CHAMA FLAMENGO

Duas apresentações na mesma semana: Pedro Rocha e Gustavo Henrique. E, nas duas, o que vimos em comum é o sonho que é vestir a camisa do Flamengo. Já era, mas agora o desejo está maior ainda. O atacante chegou a chorar. O zagueiro deixou claro que não se incomoda em disputar vaga. Ele quer fazer parte de grupos campeões. Quem não sonharia?







DIRETORIA FAZENDO MÁGICA NO FLU

O Fluminense anunciou a compra de 50% dos direitos econômicos do lateral direito Gilberto e pasmem: por menos de R$ 400 mil reais, muito abaixo do valor estipulado pela Fiorentina como opção de compra no contrato do atleta (R$ 15,7 milhões). Baita aquisição e a diretoria comandada pelo presidente Mário Bittencourt segue fazendo mágica no Tricolor.







VAI COMEÇAR O CARIOCÃO

Hoje a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) vai promover a festa de abertura do Campeonato Carioca, às 19h, na Cidade das Artes, Barra da Tijuca. Nela será revelado o nome do troféu do Campeonato Carioca e alguns jogadores dos times participantes vão ao palco bater um breve bate-papo sobre a competição. O sempre charmoso Cariocão vai começar em grande fase!

Uma assinatura que vale muito Contribua para mantermos um jornalismo profissional, combatendo às fake news e trazendo informações importantes para você formar a sua opinião. Somente com a sua ajuda poderemos continuar produzindo a maior e melhor cobertura sobre tudo o que acontece no nosso Rio de Janeiro. Assine O Dia