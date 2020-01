Um caso a se pensar

Os bastidores do Flamengo esquentaram em 2020 por conta do poder no futebol do melhor clube do Brasil. A primeira vítima da guerra foi Paulo Pelaipe, gerente de futebol demitido este ano. Ele era "peixe" de Marcos Braz, VP de futebol do Rubro-Negro. Braz, inclusive, tem outro peixe: Romário, o Baixinho. A disputa com Luiz Eduardo Baptista, o BAP, VP de relações externas, para ser o manda chuva no futebol pode ter um buraco mais fundo porque o nome forte por trás de BAP no Flamengo é nada mais, nada menos do que Zico. Depois que BAP participou diretamente da demissão de Pelaipe, a rixa ficou às claras e o principal: quem acompanha futebol sabe que Zico e Romário já não se bicam há muito tempo. Cada um tem sua história no futebol e, no time da Gávea, isso ninguém contesta. Mas, hoje, o Flamengo é a maior potência da América do Sul e a pergunta que não quer calar: quem não gostaria de comandar o futebol rubro-negro, mesmo que de longe? Fica o questionamento.