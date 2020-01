Nada feito. E que comece o Carioca

Está decidido: os jogos do Flamengo, no Carioca, não serão transmitidos pela Rede Globo. Segundo nota oficial do clube, a emissora não reconheceu o crescimento do clube comandado por Rodolfo Landim na temporada 2019 e quis oferecer um contrato igual ao proposto anteriormente, sem mudanças nos valores. Como já disse outras vezes na coluna, hoje o Rubro-Negro tem poder de negócio. Não adianta oferecer qualquer coisa porque o clube não depende mais apenas das cotas de TV - vende bem seus jogadores, lucrou demais com premiações, tem uma venda de produtos oficiais gigante e aumentado cada vez mais os seus valores de patrocínio. Não tenho como discordar da postura, mas discordo da desvalorização do Carioca. Apesar de a nota afirmar que o clube irá com força máxima, sabemos que não é verdade. Colocar o time sub-20 é não dar valor à história. Eu acho que o Estadual tem que sofrer alguns ajustes, principalmente em seu regulamento, mas o charme e a importância jamais deveriam ser deixados de lado. Mas vamos para mais um ano com os grandes e pequenos, com os torcedores simbólicos e apaixonados porque, mesmo com o problemas, o Cariocão tem que ser respeitado! Que seja mais um em grande fase.